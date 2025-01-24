Спортивную площадку у школы № 41 построят в деревне Степаново

Спортивную площадку построят в деревне Степаново рядом со школой № 41. Обустроить такую территорию просили жители населенного пункта.

Для строительства спортивной площадки Минимущество Подмосковья согласовало участок площадью 0,1 гектара рядом со школой № 41 имени Воробьева. Администрация подобрала его после обращения жителей.

Размер площадки составит 20 на 38 метров. Там обустроят освещение и уложат резиновое покрытие. Там будут проводить тренировки и игры по мини-футболу, гандболу и баскетболу.

Завершить работы планируют в третьем квартале этого года. Площадку построят за счет бюджетных средств по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».