Спортивную площадку у школы № 41 построят в деревне Степаново
Спортивную площадку построят в деревне Степаново рядом со школой № 41. Обустроить такую территорию просили жители населенного пункта.
Для строительства спортивной площадки Минимущество Подмосковья согласовало участок площадью 0,1 гектара рядом со школой № 41 имени Воробьева. Администрация подобрала его после обращения жителей.
Размер площадки составит 20 на 38 метров. Там обустроят освещение и уложат резиновое покрытие. Там будут проводить тренировки и игры по мини-футболу, гандболу и баскетболу.
Завершить работы планируют в третьем квартале этого года. Площадку построят за счет бюджетных средств по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».
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