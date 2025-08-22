Спортивную площадку построили в школе № 2 в Лосино-Петровском

Глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав и родители проверили состояние спортивного ядра школы № 2 имени Дагаева на улице Чехова. Здесь также завершили ремонт фасада и кровли здания.

С начала учебного года дети смогут заниматься на мини-футбольном поле, играть в баскетбол и волейбол, осваивать воркаут. Для них также оборудовали беговые дорожки и ямы для прыжков в длину.

Ученики и педагоги ждали, когда спортивный объект приведут в порядок. Ребята смогут полноценно заниматься физкультурой на современном оборудовании.

«Напоминаю, что в учреждении также завершаются работы по обновлению фасада здания, ремонту отмостки, кровли и установке молниеотвода. Современное, удобное и преобразившееся учебное заведение распахнет свои двери для школьников уже совсем скоро», — сказал Сергей Джеглав.