Спортивную площадку построили на месте снесенного аварийного здания в Ногинске
Новая спортивная площадка появилась на месте снесенного детского сада в Богородском городском округе. Ветхое здание ликвидировали в микрорайоне Ногинск-9 села Стромынь на Спортивной улице.
По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, двухэтажное здание находилось в заброшенном состоянии. Снести полуразрушенный детский сад попросили жители микрорайона через сайт «Добродел».
«Сооружение было включено в перечень для ликвидации. На месте сноса проведены работы по благоустройству и организована зона для занятий спортом на свежем воздухе», — рассказал Гордиенко.
Он добавил, что на спортивной площадке создали зону для игры в хоккей в зимнее время года, футбол и баскетбол — в летнее, настольный теннис, а также турники.
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