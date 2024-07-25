Спортивную площадку построили на месте снесенного аварийного здания в Ногинске

Фото: Мособлархитектура

Новая спортивная площадка появилась на месте снесенного детского сада в Богородском городском округе. Ветхое здание ликвидировали в микрорайоне Ногинск-9 села Стромынь на Спортивной улице.

По словам министра правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислава Гордиенко, двухэтажное здание находилось в заброшенном состоянии. Снести полуразрушенный детский сад попросили жители микрорайона через сайт «Добродел».

«Сооружение было включено в перечень для ликвидации. На месте сноса проведены работы по благоустройству и организована зона для занятий спортом на свежем воздухе», — рассказал Гордиенко.

Он добавил, что на спортивной площадке создали зону для игры в хоккей в зимнее время года, футбол и баскетбол — в летнее, настольный теннис, а также турники.

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