Спортивную площадку открыли в поселке Биокомбината в Лосино-Петровском округе

Новое современное пространство для спорта и активного отдыха всей семьей появилось у жителей поселка Биокомбината. На универсальной площадке можно поиграть в футбол или баскетбол, потренироваться или провести разминку на свежем воздухе.

На территории обустроено футбольное поле и пространство для функциональных тренировок, есть отдельная разметка и стойки для баскетбола. Площадка оборудована безопасным резиновым покрытием и имеет яркое вечернее освещение.

«Площадка — наше общее достояние. Убедительно просим вас бережно относиться к оборудованию, не сорить и создавать дружескую атмосферу», — обратился к жителям глава Лосино-Петровского округа Сергей Джеглав.

Для предотвращения случаев вандализма на площадке ведется видеонаблюдение камерами системы «Безопасный регион». Посетить спортивное пространство можно в будни с 18:00 до 21:00, а в выходные — с 8:00 до 21:00.