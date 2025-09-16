Спортивную площадку открыли на Большой Серпуховской улице в Подольске

Новая тренажерная площадка для детей и взрослых появилась вблизи дома № 4 на Большой Серпуховской улице. Площадь объекта составляет 50 квадратных метров.

Площадку установили по инициативе местных жителей в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Она оборудована спортивными элементами, адаптированными для занятий лиц с различным уровнем физической подготовки.

Во дворе также модернизировали песочный дворик на территории детской площадки. В честь открытия сотрудники Дворца культуры «Октябрь» провели развлекательную программу для ребят. Местные жители отмечают, что пространство уже полюбилось детворе.

«Как только все со школы приходят, сразу на тренажер, даже жители из соседних дворов к нам приходят», — рассказала местная жительница Светлана Измайлова.

Совсем скоро детских площадок в городском округе станет еще больше. Два новых объекта площадью по 300 квадратных метров, установленные по губернаторской программе, торжественно откроют в Климовске на Ихтиманской, 3, и на Парковой, 37.