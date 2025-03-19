Спортивную площадку обустроят на месте катка в парке Мира в Коломне

Искусственный бесплатный каток в коломенском парке Мира завершает свою работу. Ледовая арена закроется с 24 марта.

Площадь катка составляет 1400 квадратных метров. Он был построен в конце прошлого года по проекту «Зима в Подмосковье» и открылся в декабре. Каток оборудован теплыми раздевалками, пунктом заточки коньков и прокатом инвентаря.

Средняя пропускная способность ледовой арены превысила 1500 человек в сутки. Одновременно на лед выходило до 250 любителей массового катания. Всего за январь и февраль здесь побывало более 35 тысяч человек.

Жители Коломны обратились в Министерство благоустройства Московской области с просьбой оставить каток в парке. Как рассказали в администрации городского округа, площадку в парке Мира планируют сделать всесезонной. Зимой на территории будет работать каток с искусственным льдом, а весной, летом и осенью — спортивная площадка.