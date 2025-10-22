Спортивную площадку обновят на территории гимназии в Протвине

В Протвине городского округа Серпухов завершается обновление спортивной площадки на территории гимназии. Ребята смогут заниматься баскетболом, волейболом и мини-футболом, а также играть в настольные теннис и сдавать нормативы ГТО.

Подрядчик завершает монтаж ограждений и укладку рулонного газона, установку информационных стендов, лавочек и урн. В планах — организовать освещение для безопасности спортсменов.

Спортивную площадку на территории гимназии в Протвине основали в 1985 году. По итогам прошлого года образовательное учреждение включили в топ-100 лучших школ Подмосковья. Здесь готовят победителей и призеров всероссийских олимпиад. Теперь у учеников и педагогов появится больше возможностей для занятий спортом.

Стадион станет местом для совершенствования навыков и центром активного отдыха для местных жителей.