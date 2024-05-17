Спортивную площадку обновили в поселке Дома отдыха «Огарево» | 360°

Подмосковье 17 мая 2024, 11:19 Спортивную площадку обновили в поселке Дома отдыха «Огарево» Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

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Хоккейную коробку и площадку для воркаута благоустроили в поселке Дома отдыха «Огарево». Там заменили покрытие, нанесли разметку и установили новое спортивное оборудование.

Спортивная площадка — место притяжения жителей поселка. Здесь делают гимнастику участники клуба «Активное долголетие» и играют в волейбол сотрудники пожарно-спасательной части. Однако со временем резиновое покрытие пришло в негодность.

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«Порядная организация демонтировала разрушившиеся участки, заделала выявленные дефекты и на всей площади хоккейной коробки — 665 квадратных метров — уложила новый слой покрытия. Его толщина — почти 1,5 сантиметра. Также на объекте нанесли разметку, установили новые баскетбольные кольца, ворота и сетку для волейбола», — рассказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Глава муниципалитета также осмотрел новую воркаут-зону. Рядом с площадкой установили четыре гимнастических комплекса, лавочки, урны и уложили 45 квадратных метров резинового покрытия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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