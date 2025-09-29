Спортивную площадку обновили в Ликино-Дулеве

В Ликино-Дулево, в микрорайоне Лиаз, состоялось открытие реконструированной спортивной площадки на базе спортшколы «Феникс», которая преобразилась из устаревшей хоккейной коробки в современное и многофункциональное пространство для занятий спортом. Теперь в распоряжении спортсменов и горожан находится 1600 квадратных метров поля с прорезиненным покрытием.

Площадка оснащена современными баскетбольными стойками, позволяющими проводить полноценные тренировки и игры по баскетболу. Для удобства спортсменов и посетителей обустроены теплые раздевалки, а для зрителей — трибуны на 100 посадочных мест. В ходе реконструкции строители установили прочные борта из пластика, оборудованные защитной сеткой, обеспечивающей безопасность во время игры в хоккей или другие виды спорта. Для обеспечения возможности проведения тренировок и соревнований в темное время суток было установлено шесть опор, на которых размещены 12 светильников.

На торжественной церемонии перерезали красную ленточку, а с напутственными словами и пожеланиями успехов выступили руководители администрации округа и представители Ликинского автобусного завода, оказавшего поддержку в реализации проекта. Сразу после открытия на площадке состоялся первый в этом году дружеский баскетбольный матч.

«Работы провели по программе „Новый социальный вектор“ совместно с местными властями. Место выбрано неслучайно: в этом микрорайоне проживают в большинстве своем сотрудники завода. В теплое время года здесь будут тренироваться баскетболисты. Зимой зальют лед, с коньками и клюшками в коробку смогут прийти все желающие», — сообщил генеральный директор предприятия Сергей Греков.