Спортивную инфраструктуру обновят в Красноармейске

По поручению главы округа Максима Красноцветова в Пушкинском состоялась выездная встреча с жителями, в ходе которой депутат Совета депутатов Дмитрий Кульков совместно с заместителем главы Еленой Панькив, уполномоченным главы Ольгой Алексеевой, депутатом Михаилом Сухаревым и представителями «Молодой Гвардии Единой России» обсудили вопросы развития спортивной инфраструктуры с родителями воспитанников футбольного клуба «Воря». В рамках мероприятия зафиксированы обращения граждан, которые взяты в работу, а также представлены проекты, реализуемые в микрорайоне Красноармейск.

В ходе встречи участники рассмотрели ход строительства современной спортивной площадки возле спортивной школы. Проектом предусмотрено создание двух функциональных зон: площадки для воркаута и многофункционального корта. В летний период корт будет использоваться для занятий футболом, баскетболом и другими видами спорта, в зимний — функционировать как хоккейная площадка.

Следующим значимым проектом, представленным жителям, является реконструкция футбольного поля на стадионе у спортивного комплекса «Корпус». В рамках работ запланированы устройство искусственного газона, оборудование беговых дорожек и установка современного электронного табло для проведения соревнований.

Последовательное обновление спортивных объектов в Красноармейске направлено на расширение возможностей для тренировочного процесса, организации соревнований различного уровня и массового привлечения жителей к занятиям физической культурой и спортом.