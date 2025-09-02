Спортивную и детскую площадки открыли на Высотной улице в Подольске

В Подольске состоялось открытие новой воркаут‑площадки и детской игровой зоны на улице Высотной. Спортивный комплекс расположен рядом с домами № 23, 25 и 27/14, а детская площадка — у дома № 21.

По словам начальника отдела комитета по благоустройству и дорожному хозяйству городского округа Подольск Анастасии Моряковой, воркаут‑площадка рассчитана на подростков и взрослых, которые хотят заниматься спортом. На ней можно подтягиваться, отжиматься, также предусмотрен канат.

Площадь спортивного комплекса составляет 100 квадратных метров. Кроме спортивной зоны на территории уложено асфальтовое покрытие, сделана пешеходная дорожка по программе «Пешком», организованы парковочные карманы, а во дворе установлены лавочки и урны, добавила Морякова.