Спортивную форму передали футболистам Луганска из Солнечногорска

Первые лица администрации из подмосковного Солнечногорска посетили луганский футбольный клуб «Заря». Глава округа Константин Михальков со своим заместителем Викторией Кураковой и депутатом Совета депутатов Степаном Козловым привезли спортсменам необходимые принадлежности и поддержали юных любителей погонять мяч.

Футболистам привезли спортивную форму, инвентарь и сладкие подарки. До этого, благодаря помощи предпринимателей из Солнечногорска, клуб уже получил новый автобус для различных выездов. Это позволило команде участвовать в футбольных турнирах за пределами Луганска. На данный момент «Заря» успешно выступает в открытом чемпионате Ростовской области и занимая лидирующие позиции.

«Спорт объединяет поколения и воспитывает характер. Для многих ребят футбол — это билет в будущее. Особенно для тех, кто растёт в нынешних непростых условиях. Я рад, что мы можем помочь таким талантам раскрыться! Будем и дальше поддерживать тех, кто стремится к победам», — рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков.

Администрация Солнечногорска продолжит и дальше оказывать поддержку футбольному клубу «Заря», помогая развитию спорта на новых территориях и самореализации подрастающего поколения.