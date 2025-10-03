Спортивную эстафету к 35-летию МЧС России провели в Серпухове

Специалисты центра «Молодость» в Серпухове провели спортивно-оздоровительное мероприятие «Всегда готов» ко Дню пожарной охраны и 35-летию МЧС России. В нем приняли участие сотрудники пожарной безопасности из ГБПОУ МО «Чеховский техникум» и студенты.

Студентов 1-3 курсов поделили на четыре команды. Они продемонстрировали знания, навыки, силу, ловкость и умение работать в коллективе.

Организаторы подготовили интеллектуальный и стратегический конкурс «Крестики-нолики с огнетушителями», испытание для лидеров «Конкурс капитанов», конкурс «Лодочки», где участники преодолели отрезок со специальным атрибутом, а также конкурсы «Веселая гусеница», «Перетягивание пожарного рукава» и «Тетрис».

Спортивно-развлекательная эстафета «Всегда готов» — увлекательное и зрелищное мероприятие, где ребята весело провели время и познакомились с профессией пожарного. Такие события привлекают молодое поколение к ответственной и героической работе, а также приобщаются к здоровому образу жизни.