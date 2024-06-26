Спортивную акцию «Зарядка долголетов» провели в Пушкино

Участники проекта «Активное долголетие» из городского округа Пушкинский присоединились к физкультурно-спортивной акции «Зарядка долголетов». О мероприятии рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Зарядку провела мастер спорта по художественной гимнастике Екатерина Осипова. Свыше 170 участников проекта «Активное долголетие» приняли участие в акции.

«Атмосфера потрясающая, столько эмоций и впечатлений! Очень активная программа сегодня, мы зарядились бодростью и одновременно укрепили свой организм», — поделилась мнением пенсионерка Маргарита Чистякова.

Главный тренер сборной Пушкино по голболу Николай Журавлев рассказал, как правильно разминаться, как сберечь суставы от травм и растяжений, и сколько должна длиться полезная зарядка.

Руководитель комплексного центра «Пушкинский» Артем Савин отметил, что участники клуба стремятся к здоровому будущему и заряжают своим примером окружающих.

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