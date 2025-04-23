Спортивную акцию ко Дню Победы проведут в Подмосковье с 1 по 15 мая

В мае Московской области пройдет спортивно-патриотическая акция «Подтянись за Победу». Мероприятие проведут в онлайн формате, а также очно.

Акция будет приурочена к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Первый этап проведут с 1 по 15 мая дистанционно. В рамках второго этапа 9 мая в парке культуры и отдыха имени В.Талалихина в Подольске пройдет турнир по воздушно-силовой атлетике.

Подать заявку на участие в мероприятии можно в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы присоединиться к акции, спортсменам небходимо опубликовать​ видео с выполнением подтягиваний на личной странице или отправить ролик на электронную почту mo@rapaf.ru. В описании следует указать город и личный рекорд, добавить хештеги #подтянисьзапобедуМО и #фвсамо, а также передать эстафету трем друзьям.

Итоги спортивной акции подведут 20 мая. Победители получат призы и памятные подарки.