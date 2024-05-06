Спортивное волшебство. Как батон-твирлинг меняет жизни особенных детей в Подмосковье | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 18:20 Спортивное волшебство. Как батон-твирлинг меняет жизни особенных детей в Подмосковье Батон-твирлинг поможет развиваться особенным детям в Подмосковье Телеканал «360»

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Впервые в мире в Московской области применили спортивное направление батон-твирлинг к особенным детям. О том, что это за спортивная дисциплина и как она помогает развиваться подрастающему поколению, рассказала председатель межрегиональной общественной организации «Федерация батон-твирлинга и мажореток» Ирина Войцеховская в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Специалист поделилась, что основным реквизитом направления батон-твирлинга является специальная палочка — это железная палка с двумя наконечниками, получившая название «волшебная палочка». С ее помощью дети выполняют различные упражнения, в том числе танцевальные элементы. Эту палочку крутят в руках, благодаря чему развивается мелкая моторика.

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«Чем лучше работают руки — тем лучше работает мозг. <…> Поэтому дети, которые этим занимаются, особенно дети с проблемами речи и интеллектуального развития, у них как раз очень хорошо происходит смещение мелкой моторики и мозговых функций. Плюс — физическая нагрузка», — поделалась Войцеховская.

Войцеховская подчеркнула, что батон-твирлингом могут заниматься дети с ограниченными возможностями с любыми диагнозами. При этом направление спорта довольно быстро обрело широкую популярность.

«Мы решили обучать педагогов коррекционных школ и интернатов нашему направлению. Мы создали курс для педагогов, которые хотят обучаться новому. Мы взяли их, наложили наши знания на их опыт, и они уже принесли этот опыт с нашими знаниями к своим детям, и уже стали адаптировать его. То есть они понесли наш опыт в массы», — рассказала Войцеховская.

Специалист добавила, что детям очень нравятся занятия с «волшебной палочкой». Они берут ее с собой на выездные мероприятия и тренируются даже во время пребывания в поездах.

«Мамы говорят, что ребенок собранный стал, не боится коллектива, не боится выступать. То есть, появляются новые качества у детей», — отметила Войцеховская.

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