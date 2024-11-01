Мобильное приложение для занятий спортом разработали в парке Одинцова

Одинцовские спортсмены теперь смогут увидеть собственные достижения в новом специальном приложении. С помощью сервиса можно участвовать в онлайн-соревнованиях каждую неделю, ставить свои рекорды и получать бонусы за лучшие результаты по итогам недели.

Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха имени Лазутиной предлагает своим гостям насыщенную программу. Приобщиться к спорту и активно отдохнуть всей семьей здесь можно разнообразно, на выбор — спокойная йога, скандинавская ходьба, лыжероллеры и спортивные эстафеты. Профессиональные тренеры помогут подобрать индивидуальную программу.

Для тех, кто тренируется в Лазутинском парке, теперь доступно приложение для спортивных достижений ThinkSport. Для того, чтобы пользоваться сервисом, нужно установить приложение и зарегистрироваться. Это смогут сделать все пользователи в любом онлайн-магазине приложений. Для успешной регистрации нужно обязательно разрешить геолокацию и отключить режим энергосбережения. Для того, чтобы освоить сервис, для начала можно пробежать пробную дистанцию с телефоном: это может быть классический бег, поездка на велосипеде или на лыжероллерах.

Помимо фиксирования личных достижений и рекордов, в приложении можно накапливать статистику и в дальнейшем получить призы.

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