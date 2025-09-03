Спортивное мероприятие к освобождению Беларуси в 1944 году прошло в Химках

Участие в исторической лекции и спортивно-патриотическом мероприятии приняли воспитанники школы олимпийского резерва по фехтованию, их учителя и родители. Они проверили свою физическую подготовку и почтили память героев, освободивших Белоруссию в 1944 году.

Учитель истории Иван Белогуров перед началом спортивных испытаний рассказал про одну из крупнейших операций в истории — «Багратион». Летом 1944 года Красная Армия разгромила немецкую группу «Центр» и освободила Белоруссию. Эта победа открыла дорогу на Варшаву и Берлин и стала решающим шагом к Великой Победе.

«Сегодня наши юные спортсмены демонстрируют физическую силу, сдавая нормы ГТО, и силу духа, прикасаясь к великому подвигу предков. Сохранять эту историческую память и передавать ее из поколения в поколение — наш священный долг. Такие спортивно-патриотические праздники объединяют семьи, укрепляют связь времен и воспитывают настоящих патриотов своей страны», — поделилась Наталья Каныгина.

Почетные гости — заслуженная мастер спорта России, двукратная чемпионка мира по фехтованию Наталья Макеева и ветеран афганской войны Антон Фирсов — подчеркнули, что современные защитники Родины продолжают дело героев, и важно, чтобы молодежь знала и гордилась ими.

«Патриотическое воспитание — это важнейшая инвестиция в наше будущее. Подобные встречи формируют у детей прочный нравственный стержень, учат уважать историю, любить свою страну и отличать истинные ценности. Это тот фундамент, на котором строится сильное и успешное общество», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие, посвященное годовщине освобождения Белорусской советской социалистической республики от фашистов, прошло в рамках программы «Успех в единстве поколений», которую проводят в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — сплотить разные поколения на основе общих ценностей, любви к России и уважения к ее истории и культуре.