Спортивное мероприятие «ГТО в парке» пройдет в Подмосковье

14 марта, в субботу, в более чем 35 парках Московской области состоится тематическое спортивное мероприятие «ГТО в парке». Оно приурочено ко Дню рождения ГТО. Участники смогут сдать нормативы, присоединиться к игровым программам, посетить образовательные лекции и мастер-классы, а также принять участие в других активностях.

В Видновском лесопарке в Ленинском городском округе в 9:30 начнется регистрация участников. Затем все желающие смогут присоединиться к массовой зарядке и сдаче ГТО по силовым упражнениям и занятиям с лыжами.

В парке имени Н. Островского в Ступино в 10:00 проведут разминку, после чего состоится сдача нормативов ГТО. В парке «Скитские пруды» в Сергиевом Посаде в 10:00 все желающие смогут зарегистрироваться на сдачу нормативов, а затем проверить свою физическую подготовку.

В парке Мира в Мытищах в 12:00 посетители смогут присоединиться к разминке. После гостей ждут тестовые задания ГТО и игровая программа. Кроме этого, для всех желающих проведут спортивный и творческий мастер-классы.

В Центральном парке Победы в Долгопрудном в 16:20 для гостей организуют лекцию «Все о комплексе ГТО» и групповые подготовительные занятия. Мероприятие завершится сдачей спортивных нормативов.

Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма, Министерство физической культуры и спорта Московской области и автономная некоммерческая организация «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).