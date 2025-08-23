Спортивное мероприятие «ГТО в парках» прошло в Зарайске

В Зарайском центральном парке культуры и отдыха состоялось спортивное мероприятие «ГТО в парках», которое собрало множество активных и энергичных людей, желающих проверить свои физические способности. Это событие было организовано совместно с Дворцом спорта «Зарайск» и стало отличной возможностью для жителей города продемонстрировать свою силу, выносливость и ловкость.

Участники мероприятия смогли испытать себя в различных дисциплинах, соответствующих требованиям комплекса ГТО. Спортсмены всех возрастов принимали участие в забавных и увлекательных конкурсах, что способствовало созданию атмосферы здорового соперничества и командного духа.

Кроме спортивных испытаний, для посетителей была организована увлекательная викторина, в ходе которой участники могли проверить свои знания о спорте и здоровом образе жизни. «Мероприятие „ГТО в парках“ направлено на популяризацию физической активности среди населения и привлечение внимания к важности здорового образа жизни. Организаторы надеются, что подобные мероприятия будут проводиться регулярно, способствуя развитию спортивной культуры в Зарайске и формированию активной жизненной позиции у горожан», — отметили организаторы.