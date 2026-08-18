Спортивное мероприятие для любителей самбо прошло в Воскресенске

Встреча «Za Самбо» состоялась 15 августа на главной площади парка усадьбы Кривякино. Событие объединило спортсменов разных поколений, их родителей и гостей, которые решили активно провести выходные.

Место проведения мероприятия превратилось в настоящую арену силы и духа. Спортсмены разных поколений продемонстрировали, что самбо — это не просто жесткие захваты, а красивая, динамичная и интеллектуальная борьба.

Зрители увидели элементы тренировок, отработку приемов и яркие показательные поединки. Самые смелые гости даже вышли на ковер, чтобы поучаствовать в игровых моментах и почувствовать себя частью команды.

Особенно трогательно выглядели юные самбисты. Рядом с опытными бойцами тренировались совсем малыши, которые только делают первые шаги в спорте. У всех разный уровень, свои победы и поражения, но объединяет их одно — огромная любовь к самбо, характер и стремление стать сильнее.

Самбо — это сила, дисциплина, выдержка, уважение к сопернику и умение подниматься после падения. Такие мероприятия делают спорт ближе и понятнее каждому.