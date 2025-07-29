Спортивно-тренировочные игры компании «Мособлэнерго» прошли в Домодедове
На стадионе «Авангард» в Домодедове в пятый раз прошли летние спортивно-тренировочные сборы компании «Мособлэнерго». В этом году событие приобрело особое значение, поскольку было приурочено к 20-летнему юбилею предприятия.
Более 330 участников из 13 филиалов компании со всего Подмосковья собрались в Домодедово, чтобы помериться силами.
Команды боролись за главный приз — переходящий кубок соревнований. В программу вошли обязательные виды спорта, такие как мини-футбол и волейбол, а также дополнительные дисциплины: бросок мяча в кольцо, дартс и армрестлинг. Впервые организаторы разрешили участвовать в мероприятии группам поддержки, которые соревновались в шуточных конкурсах, принося очки своим командам.
«Я рада, что с каждым годом растет число участников и филиалов. Особенно приятно, что вы выбираете Домодедово как площадку для таких мероприятий. Это говорит о доверии, которое мы ценим», — отметила глава округа Евгения Хрусталева.
Перед началом соревнований состоялось торжественное награждение сотрудников компании благодарственными письмами за добросовестный труд и вклад в развитие «Мособлэнерго».
Поддержку командам оказывали болельщики и музыкальные выступления, включая живое исполнение на скрипке.
Спортивный праздник завершился вечером. Участники уехали с трофеями, хорошим настроением, зарядом энергии и новыми знакомствами — всем тем, что способствует успешной работе в команде.