Спортивно-развлекательные соревнования Школьной лиги прошли в Коломне

«Большие гонки» в рамках соревнований Школьной лиги впервые прошли в Коломне. Первый этап-открытие состоялся 4 февраля в спортивном зале школы № 15. За лучшее время и баллы в турнирной таблице боролись шесть ученических команд, выясняя, кто из них — самый ловкий, самый сильный и самый быстрый.

Участники смогли пробежаться в огромном колесе, попрыгать в гигантских ластах, почувствовать себя звеном гусеницы и преодолеть многие другие необычные испытания. В спортивном зале царила атмосфера веселья и дружеской поддержки.

Напомним, с 2026 года в Коломенской школьной лиге появились три новых спортивных дисциплины.

«В этом году у нас будет внедряться киберспорт, игра „Что? Где? Когда?“ и „Большие гонки“ по мотивам одноименной телепередачи. Это даст возможность проявить себя тем детям, для которых интересен альтернативный спорт, а нам — привлечь максимальный круг школьников, дать каждому шанс выступить», — рассказала руководитель Коломенской школьной лиги Татьяна Новичкова.

По новым дисциплинам в первом полугодии 2026 года запланированы 15 игр, результаты которых — наряду с шахматами, футзалом, волейболом и баскетболом 3×3 — войдут в общекомандный зачет школ.