Спортивно-развлекательные соревнования для детей прошли в Подольске

На спортивно-развлекательных соревнованиях для детей «Ловкие и быстрые» в Доме культуры «ЗИО» царила атмосфера азарта и радости. Организатором мероприятия выступила руководитель подольской цирковой студии «Арлекин» Ирина Паламарчук.

В состязании приняли участие не только воспитанники студии, но и юные жители микрорайона. Первым творческим заданием для команд стало придумывание оригинальных названий — это помогло детям быстро найти общий язык. Программа получилась насыщенной и разнообразной — эстафеты требовали от ребят не только физической подготовки, но и умения работать в команде.

Под веселую музыку девочки и мальчики преодолевали полосы препятствий.

«Мы учились помогать друг другу. Развивали ловкость, координацию, двигательные навыки. Ну и, конечно, были конкурсы просто для настроения, чтобы посмеяться и зарядиться позитивом. Спорт и дружба — лучшие помощники в достижении любых целей», — рассказала Ирина Паламарчук.

Будучи создателем и бессменным руководителем коллектива, Ирина Паламарчук постоянно ищет новые форматы для работы с подрастающим поколением.