Спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» отремонтируют в Балашихе

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Керамик» в микрорайоне Железнодорожный. В настоящее время капитальный ремонт находится на стадии проектирования.

Планируется обновление бассейна, площадок для хоккея, баскетбола и волейбола, восстановление и модернизация футбольного поля: укладка современного покрытия, возведение трибун.

«Мы постепенно приводим в порядок все спортивные объекты нашего округа, строим новые места для занятий физической культурой. Помимо ремонта, будут проведены работы по благоустройству. Эта территория является местом притяжения, где проводят свое время жители нашего округа. Мы обязательно будем согласовывать решения вместе с ними», — рассказал Сергей Юров.

Также на территории предполагается размещение детской площадки, прогулочных и парковочных зон. Ремонтные работы планируют начать весной 2026 года и завершить их в 2027 году.