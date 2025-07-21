Спортивно-оздоровительная программа «Тропа туриста» прошла в Егорьевске

Спортивно-оздоровительную программу «Тропа туриста» провели в муниципальном округе Егорьевск. Жителей и гостей округа ждали в Юрцовском сельском доме культуры.

Участники программы отправились в увлекательный поход по туристической тропе. Организаторы подготовили на ней особые развлекательные зоны. Всем путешественникам нужно было выполнять задания на ловкость, смекалку и командную работу.

Кроме этого ребята учились ориентироваться на местности, разжигать костер, собирать рюкзак туриста и даже варить настоящую походную уху.

Мероприятие прошло в атмосфере дружбы, активного отдыха и любви к природе. Все участники получили заряд бодрости и яркие впечатления.

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