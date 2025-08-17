Спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» прошел в Подольске

Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» прошел в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. Его участниками стали более пяти тысяч человек из Москвы, Подмосковья и других регионов России, рассказали в министерстве спорта МО.

На мероприятии прошли баскетбольные турниры — игры 3×3 и легендарные схватки двух спортсменов в октагоне B1BOX. В матчах выступали как профессионалы, так и любители. Также свои умения показывали скейтборидсты, самокатчики и BMX-райдеры, выполняя сложные трюки.

Фестиваль посетили знаменитые спортсмены чемпион Европы по баскетболу Николай Падиус, профессиональный райдер Владислав Самокатчик, двукратный чемпион России по ВМХ Константин Андреев и другие. Они провели мастер-классы, поделились секретами спортивных успехов, а также раздали автографы и сфотографировались с желающими.

Для гостей организаторы предусмотрели музыкальную развлекательную программу. Ее хедлайнером стал автора хита «Я сам решу» Йович.

В ведомстве напомнили, что ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль «Легенды улиц» проводится по госпрограмме «Спорт России».