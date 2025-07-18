Спортивно-интеллектуальный квиз прошел в Павловском Посаде

Игру под название «Наш успех» провели активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России». В мероприятии участвовали представители МГЕР, Молодежного парламента и молодежного центра «Авангард».

Исполнительный секретарь местного отделения «Единой Росси» Наталья Золина отметила, что квизы, посвященные спорту, — это не только проверка знаний, но и способ вдохновить молодежь на здоровый образ жизни и развитие командных навыков.

Игра прошла в живой, соревновательной атмосфере. Ребята отвечали на вопросы о великих российских спортсменах, олимпийских достижениях и спортивных традициях нашей страны. Участники продемонстрировали отличные знания по истории и современности российского и мирового спорта, проявили командный дух и эрудицию.

Мероприятие организовали в рамках партийного проекта «Молодежь XXI века» и программы «Успех V единстве поколений», реализуемых при поддержке партии «Единая Россия». Местный координатор проекта Татьяна Черемушкина подчеркнула, что он дает подрастающему поколению быть активными и неравнодушными, стать частью общественных процессов и реализовать свои таланты.