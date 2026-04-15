Спортивно-интеллектуальный квест ко Дню космонавтики провели в Раменском

Квест включал локации, связанные с космической темой. За выполнение задач ребята получали «планеты» — у кого больше, тот и выиграл. Участники отметили, что самыми забавными были эстафеты с полосой препятствий, баскетбольными кольцами и добыванием «ключей» к планетам. Сильнейшие получили награды и заветные кубки.

«Собрались школьники и студенты Раменского округа, юнармейцы, кадеты. В этом году было десять команд: Гжельский государственный университет, Раменский дорожно-строительный техникум, филиал Жуковского авиационного техникума имени Казакова, Раменский колледж, ученики средних школ — в общей сложности около 80 ребят», — рассказал заместитель директора Раменского молодежного центра Александр Волчан.