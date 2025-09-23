Спортивне соревнования и игры пройдут в парках Дмитровского округа в выходные

Парки Дмитровского округа подготовили насыщенную программу, которая пройдет 27 и 28 сентября. Жителей и гостей муниципалитета ждут спортивные состязания, эстафеты, игры и другие активности.

Центральными площадками станут парк имени Ивана Лямина в Яхроме и парк «Сосновый бор» в Дмитрове. Организаторы ждут гостей всех возрастов.

В парке имени Ивана Лямина проведут спортивную разминку. Там также пройдут эстафеты, состязания по волейболу и настольному теннису.

Парк «Сосновый бор» приглашает на игровые программы «Веселая полянка», «Осенние фантазии» и «Золотая осень в разгаре». Все желающие поучаствуют в мастер-классах «Воздушные радости» и «Сделано в парке». Также гостей ждут увлекательные игры, конкурсы и веселые состязания. Возрастные ограничения: 0+

«Осень — лучшее время, чтобы всей семьей прогуляться по шуршащим тропинкам, вдохнуть свежий воздух и провести время с пользой и удовольствием», — отметил врип главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.