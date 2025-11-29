Спортивная зона со скейт-площадкой открылась в Ленинском округе

В Видном появилась новая современная спортивная зона с профессиональной скейт-площадкой. Она расположена в центре города и объединяет площадки для экстремальных видов спорта и активного отдыха.

Главным объектом стала большая скейт-площадка, дополненная зонами для катания и отдыха. Для любителей велосипедов, самокатов и роликов здесь построили трассу с плавными поворотами и холмами, по которым можно разгоняться без педалей. Скейтбордистам доступна стрит-плаза с рампами, рейлами, фанбоксами и другими элементами для выполнения трюков.

Все покрытия выполнены из прочных нескользящих материалов, устойчивых к погоде. Перед открытием оборудование прошло проверку на безопасность и надежность. На территории парка также установили два теннисных стола, удобные скамейки и стоянку для велосипедов. Зона уже стала популярной среди подростков, семей и любителей активного спорта.

В администрации Видного отметили, что новая площадка поможет развивать спортивную культуру в городе, станет местом для проведения соревнований и мастер-классов.