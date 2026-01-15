Спортивная школа в Серпухове вывела подготовку лыжников на новый уровень

Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Серпухов

Школа «Зубренок» более 15 лет занимается подготовкой будущих атлетов. Ими руководит мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Марина Фирсова.

Специалисты применяют уникальную систему круглогодичных тренировок. Благодаря этому воспитанники школы регулярно становятся призерами крупных соревнований.

Ключевой особенностью учебного процесса является гибкость и адаптация к любым погодным условиям. В отличие от прошлого сезона, когда тренеры делали акцент на занятия с искусственным оснежением и выездные мероприятия, нынешняя зима дает возможность проводить полноценные тренировки на качественных естественных трассах.

Этот комплексный подход, объединяющий накопленный опыт, квалификацию наставников и адаптивные методики, способствует прогрессу воспитанников и вносит вклад в укрепление спортивных позиций округа.