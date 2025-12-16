Спортивная школа олимпийского резерва «Химик» в Воскресенске отметила 65-летие

К юбилею спортивного учреждения с многолетней историей приурочили торжественное награждение. На нем отметили руководство и тренеров.

Награды вручил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин. Также представители учреждения получили памятные подарки.

«Благодарю весь коллектив спортивной школы „Химик“ за профессионализм, преданность делу и воспитание настоящих чемпионов. Пусть школа развивается, лед будет ровным, а победный дух „Химика“ ведет воспитанников к новым вершинам! С юбилеем!» — сказал Алексей Малкин.

Школа появилась в 1965 году. Сегодня она является визитной карточкой детского спорта Воскресенска и Подмосковья. Здесь занимаются более 340 юных хоккеистов, работают 15 опытных тренеров.

В школе воспитали звезд мирового хоккея. Это Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Андрей Ломакин, Александр Черных, Валерий Залепукин, Вячеслав Козлов, Дмитрий Квартальнов, Герман Титов, Вячеслав Локтионов, Владислав Наместников и другие.