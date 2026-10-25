Спортивная школа «Комета» отметила 65-летие в Коломне

Коломенская спортивная школа «Комета» отметила 65-летие. За эти годы она прошла путь от нескольких секций до школы олимпийского резерва, где воспитали целую плеяду выдающихся конькобежцев.

История школы началась в 1961 году благодаря инициативе легендарного конструктора Бориса Шавырина, который уделял особое внимание развитию спорта в городе.

Среди воспитанников «Кометы» — олимпийские призеры Валерий Муратов и Дмитрий Дорофеев, Ольга Граф и Екатерина Лобышева, рекордсмен мира Павел Кулижников, участник Олимпийских игр Даниил Алдошкин и другие спортсмены.

Для тренера Ильи Бабина путь в школе начался в детстве: сначала он сам выходил на лед, а затем решил связать жизнь с тренерской работой. «Спортивная школа „Комета“ — это семья спортивная, это своя культура. В нашей школе всегда царила гармония, сплоченная работа, команда. Спортивная школа „Комета“ — это всегда была, есть и будет лучшей школой», — отметил он.

Сегодня в школе занимаются более 800 человек, тренерский коллектив насчитывает 30 специалистов. Помимо конькобежного спорта, здесь развивается хоккей, а для детей с шести лет открыты спортивно-оздоровительные группы.

«Для меня школа „Комета“ — это школа, которая учит стоять на коньках и быстро бегать. Стремлюсь взять золото на первенстве России и выполнить мастера спорта», — поделился воспитанник Матвей Жимеркин.