Спортивная школа из Фрязина победила в номинации «Школа дзюдо года»

Федерация дзюдо России официально объявила спортивную школу «Олимп» из городского округа Фрязино победителем в номинации «Школа дзюдо года». Награда стала кульминацией труда и стратегического развития, охватившего все аспекты деятельности школы.

В течение всего прошлого года воспитанники «Олимпа» демонстрировали стабильно высокие результаты на соревнованиях самого различного уровня — от региональных первенств до всероссийских турниров. Их медали и победы стали наглядным свидетельством эффективности тренировочных программ и самоотдачи юных спортсменов.

«Полученный почетный статус „Школы дзюдо года“ является безусловным подтверждением высочайшего профессионализма всего тренерского штаба. Их методики подготовки, индивидуальный подход к каждому ученику и преданность принципам дзюдо — дисциплине, уважению и совершенствованию — позволили воспитать не только технически подкованных борцов, но и сильных духом личностей», — сообщили в спортивной школе.

Эта награда также признает вклад администрации школы в создание благоприятных условий для развития спорта и постоянное совершенствование материально-технической базы.