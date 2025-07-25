Спортивная программа пройдет в парке Толстого в Химках 25 июля

В рамках летней программы «Лето. Фитнес. Парк» организаторы подготовили серию активностей для участников разных возрастов. Гостей ждут тренировки, мастер-классы и соревнования на открытом воздухе.

День начнется с энергичной зарядки у фонтана в 8:40, после которой участники смогут проверить свои силы в традиционном забеге от клуба «5 верст». Любителей ракеточных видов спорта ждет мастер-класс по бадминтону в 10:00 — профессиональные спортсмены не только покажут правильную технику, но и проведут мини-турнир для закрепления навыков.

Завершится программа танцевальным мастер-классом у памятника Льву Толстому в 17:00. Под руководством опытных инструкторов гости освоят базовые движения акробатического рок-н-ролла и буги-вуги.

Это событие станет частью большой летней программы активностей в парках Химок. Узнать подробности о предстоящих мероприятиях можно на официальных ресурсах городских парков.