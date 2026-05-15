Спортивная акция для школьников прошла в Солнечногорске

Спортивная акция «Мы за активный спорт» прошла 14 мая в Берсеневской школе в Солнечногорске при поддержке Федерации бокса муниципалитета «Феникс». Цель мероприятия — популяризация здорового образа жизни и физического развития среди учащихся.

Для детей организовали интерактивные спортивные занятия: разминку, упражнения на турнике и отработку ударов по боксерской груше. Также состоялся футбольный матч между учениками и тренерами Федерации бокса. Школьники одержали победу со счетом 8:6 и были награждены беспроводными наушниками.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что подобные мероприятия вовлекают молодежь в здоровый образ жизни, способствуют развитию лидерских качеств, воли к победе и командной работы, а также дают детям возможность пообщаться с профессиональными спортсменами и получить ценный опыт.

Представители «Феникса» передали воспитанникам школы спортивную обувь, перчатки, скакалки и футболки.