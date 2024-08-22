Список получателей социальных выплат в Балашихе расширили

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Учителя-предметники и узкопрофильные врачи, пришедшие работать в учреждения Балашихи, получат дополнительные выплаты. Решение приняли на заседании Совета депутатов округа.

Поддержку работников социальной сферы усилят в Балашихе. Единовременная выплата в размере 350 тысяч рублей будет положена узкопрофильным специалистам, трудоустроившимся в медучреждения Балашихи. Список решили расширить, чтобы облегчить проблему кадрового дефицита в сфере.

Также денежную компенсацию за наем жилья получат новые учителя-предметники. Она составит 15 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и 20 тысяч рублей за двухкомнатную и более просторную квартиру.

«В Московской области принят закон о получении денежной компенсации за наем жилья только для учителей по семи предметам. Так как в Балашихе не хватает учителей, например, по физической культуре, технологии и другим предметам, мы этот список расширили и утвердили дополнительную поддержку. Учителям без прописки и жилья в Балашихе компенсируют эти затраты», — прокомментировал председательСовета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

Всего на заседании Совета депутатов обсудили 16 вопросов. Народные избранники также утвердили порядок оказания единовременной матпомощи жильцам третьего подъезда дома № 10 на Октябрьской улице. Они пострадали при взрыве газа в сентябре 2023 года. 20 сентября, в годовщину трагедии, потерявшим имущество людям выплатят компенсацию.

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