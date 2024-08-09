Список маршрутов до грибных мест опубликовали в Подмосковье

Фото: Пресс-служба Мострансавто

В Московской области установилась дождливая погода, способствующая росту грибов. Компания «Мострансавто» опубликовала список маршрутов, с помощью которых можно добраться до мест их произрастания.

Так, до Кучинского лесопарка в Балашихе можно доехать на маршруте № 20 до остановки «НИИ Радио». В Подольске, у станции Львовская, грибные места доступны на четырех автобусных маршрутах. Еще до одного грибного место рядом с деревней Селиваниха в Истре можно добраться на маршрутах № 44 и № 45. До Клязьминского лесопарка можно доехать на маршрутах № 31 и № 302.

Напомним, с полным перечнем маршрутов можно ознакомиться на сайте компании.

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