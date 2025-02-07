Список маршрутов до горнолыжных курортов опубликовали в Подмосковье

Любители горных лыж, сноубордов и тюбингов могут добраться до популярных комплексов Подмосковья на общественном транспорте. Для удобства жителей и гостей региона Минтранс Московской области подготовил список маршрутов.

До «Лисьей Горы» в Балашихе идут пять автобусных маршрутов: № 29, № 13к, № 5к, № 338 и № 51к. Выйти нужно на остановке «Лисья гора». До «Сорочан» в Дмитрове можно доехать электричкой Савеловского направления до станции «Яхрома», затем пересесть на автобус № 42 и выйти на остановке «Курово». Курорт подходит как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Напомним, спортивное снаряжение до 120 сантиметров в сумме трех измерений можно перевозить бесплатно. Если инвентарь крупнее, проезд оплачивается отдельно: 59 рублей в городе и на пригородных маршрутах до 25 километров, 118 рублей — от 25 до 50 киометров, 177 рублей — дальше 50 километров. Экипировка должна быть чистой, чтобы не испачкать пассажиров и салон.