Список автобусных маршрутов до грибных мест опубликовали в Подмосковье

В лесах Подмосковья появились лисички, подберезовики, сыроежки, опята и грузди. В разгар «тихой охоты» компания «Мострансавто» напомнила жителям о популярных автобусных маршрутах, которые позволяют добираться до лучших грибных мест.

Октябрьские дожди не помеха для любителей с пользой прогуляться в лесу. Одно из проверенных мест — Кучинский лесопарк в Балашихе. Добраться туда можно автобусом № 20, выйти необходимо на остановке «НИИ Радио».

На юге области любителям «тихой охоты» стоит отправиться в район железнодорожной станции Львовская в Подольске, где, по словам грибников, в этом году особенно много опят и подберезовиков.

Туда запустили сразу несколько маршрутов: № 42, № 51, № 54 и № 61.

На западе Подмосковья отличным направлением для грибных вылазок станет деревня Селиваниха в Истринском округе. Добраться туда можно автобусами № 44 и № 45.

Не менее популярное место — Клязьминский лесопарк. К нему ведут маршруты № 31 и № 302. Выйти лучше на одноименной остановке.

В Чехове к грибным местам можно доехать на автобусе № 29, в Наро-Фоминске — на автобусе № 55, а в Красногорске рекомендуют воспользоваться маршрутом № 833.

В Дмитровском округе грибникам подойдут автобусы № 32, № 43 и № 401.