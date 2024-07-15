Спецназ Росгвардии задержал предполагаемого организатора проституции в Подмосковье

Предполагаемого организатора проституции задержали в Наро-Фоминске с помощью ОМОН «Русич» Росгвардии. По версии следствия, мужчина контролировал оказание интимных услуг в одном из банных комплексов округа.

По версии следствия, 66-летний житель Наро-Фоминска организовал нелегальный бизнес в бане на улице Огородной. Желающие могли за деньги получить здесь интимные услуги.

Подозреваемый сам подбирал девушек и договаривался с ними об условиях труда. Он же разговаривал с клиентами о стоимости, вел денежный учет. В отношении мужчины полицейские возбудили уголовное дело.

После передачи денег за оказание интимных услуг также задержаны три девушки в возрасте от 23 до 36 лет. В отношении них составили протоколы об административном правонарушении.

Ранее в суд направили похожее дело руководителя и пяти администраторов сети саун в Ижевске. Их тоже обвинили в организации занятий проституцией.

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