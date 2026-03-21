Спецтехнику признали готовой к паводковому сезону в Коломне

В городском округе Коломна прошла проверка сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возможного половодья. Комиссия оценила состояние 119 единиц техники, которые будут задействованы в случае резкого подъема воды.

Снега этой зимой выпало рекордно много, однако резкого таяния пока не происходит. Ночные заморозки сдерживают активное снеготаяние, поэтому значительного повышения уровня воды в реках на территории округа не зафиксировано. Тем не менее местные власти и экстренные службы продолжают подготовку к паводку в плановом режиме.

Смотр техники и личного состава прошел 20 марта. В нем участвовали представители крупных предприятий округа, спасательных формирований и оперативных служб. Начальник 14 пожарно-спасательного отряда Роман Костинов отметил, что в случае осложнения обстановки будет действовать оперативный штаб.

«Органы управления, именно оперативный штаб, будут принимать решение по привлечению дополнительных сил с предприятий городского округа Коломна, которые сегодня были представлены здесь», — пояснил он.

Особое внимание уделили исправности машин, наличию специального оборудования и готовности персонала. Для мониторинга ситуации на реках установлены шесть автоматических датчиков контроля уровня воды: три на Коломенке, два на Москве-реке и один на Оке в районе Озерского моста. Как рассказал начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации округа Владимир Чучкалов, эти приборы помогают своевременно реагировать на подъем воды.

«У нас два наплавных моста, которые при превышении максимального уровня будут разведены. Для того чтобы своевременно оповестить население о том, что движение по мостам будет перекрыто и будут организованы объездные маршруты», — добавил он.