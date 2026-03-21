Спецтехнику признали готовой к паводковому сезону в Коломне
В городском округе Коломна прошла проверка сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий возможного половодья. Комиссия оценила состояние 119 единиц техники, которые будут задействованы в случае резкого подъема воды.
Снега этой зимой выпало рекордно много, однако резкого таяния пока не происходит. Ночные заморозки сдерживают активное снеготаяние, поэтому значительного повышения уровня воды в реках на территории округа не зафиксировано. Тем не менее местные власти и экстренные службы продолжают подготовку к паводку в плановом режиме.
Смотр техники и личного состава прошел 20 марта. В нем участвовали представители крупных предприятий округа, спасательных формирований и оперативных служб. Начальник 14 пожарно-спасательного отряда Роман Костинов отметил, что в случае осложнения обстановки будет действовать оперативный штаб.
«Органы управления, именно оперативный штаб, будут принимать решение по привлечению дополнительных сил с предприятий городского округа Коломна, которые сегодня были представлены здесь», — пояснил он.
Особое внимание уделили исправности машин, наличию специального оборудования и готовности персонала. Для мониторинга ситуации на реках установлены шесть автоматических датчиков контроля уровня воды: три на Коломенке, два на Москве-реке и один на Оке в районе Озерского моста. Как рассказал начальник отдела ГО, ЧС и пожарной безопасности администрации округа Владимир Чучкалов, эти приборы помогают своевременно реагировать на подъем воды.
«У нас два наплавных моста, которые при превышении максимального уровня будут разведены. Для того чтобы своевременно оповестить население о том, что движение по мостам будет перекрыто и будут организованы объездные маршруты», — добавил он.
На данный момент подтоплений в округе нет. По прогнозам, интенсивное таяние снега в лесах и, как следствие, подъем воды могут начаться к середине апреля. На случай экстренной эвакуации подготовлены шесть пунктов временного размещения на базе школ и дворцов культуры.
Проверенная техника будет использована не только для борьбы с большой водой, но и для следующего сезона. После завершения паводка в округе начнется пожароопасный период. Начальник отдела надзорной деятельности Дмитрий Журавлев уточнил, что готовая водоподающая и тракторная техника потребуется для ликвидации палов сухой растительности и создания минерализованных полос.
«Провели смотр техники, готовности под системой РС ЧС, ну и она же, эта техника будет использоваться в случае внештатных ситуаций и для ликвидации палов сухой растительности, в рамках пожароопасного периода», — сообщил он.
По итогам проверки комиссия сделала вывод, что в случае большой воды представленные силы и средства не подведут. Противопаводковые работы в округе продолжаются.