Спецтехнику подготовили к зиме в Щелкове

В округе завершена подготовка свыше 120 единиц специальной техники к предстоящему зимнему сезону. Специалисты главного управления содержания территории Московской области оценили готовность машин, находящихся на балансе муниципального бюджетного учреждения «Служба благоустройства и содержания территорий».

В ходе проверки было уделено внимание техническому состоянию каждого транспортного средства. Парк службы благоустройства насчитывает 121 единицу техники, среди которой находятся тракторы, грейдеры, самосвалы и другие специализированные машины, необходимые для работы в зимний период.

Заместитель директора по транспорту Илья Сачков отметил, что перед началом зимы техника проходит переоснащение: с машин снимаются летние устройства, такие как флейты для полива, и устанавливаются отвалы для снега, а также разбрасыватели для противогололедных материалов.

На данный момент техника, прошедшая проверку, продолжает выполнять задачи по осенней уборке. Она активно занимается удалением опавшей листвы и очисткой дорог от грязи. После переоснащения эти же машины будут задействованы для расчистки снежных заносов и обработки улиц песчано-солевыми смесями.