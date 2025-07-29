Спецтехнику из Богородского округа отправили на помощь жителям ДНР

Богородский округ уже не в первый раз протягивает руку помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик в трудную минуту. В Макеевку отправили спецтехнику с водой.

Техногенная авария стала причиной того, что город Макеевка и пригород остались без воды. Муниципалитет вместе с еще тремя городскими округами отозвался на призыв о помощи. Оперативно была направлена спецтехника и специалисты в длительную, месячную командировку.

Комбинированные дорожные машины предоставило МБУ «Благосфера», экипаж сформирован из сотрудников МБУ «Городское хозяйство». По истечению месячного срока специалистов сменит другая бригада.

Рано утром, 29 июля, спецтехника уже прибыла в город, предварительно заправившись водой в Таганроге. Об этом на оперативном совещании доложила профильный заместитель главы Богородского округа Надежда Мылова, подчеркнув, что на такие задачи надо быстро реагировать и выполнять их.