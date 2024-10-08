Спецтехнику для бойцов передали на встрече с участниками СВО в Серпухове

В Едином центре поддержки участников специальной военной операции и членов их семей прошла встреча с добровольцами Альбертом и Владимиром. В настоящее время оба военнослужащих находятся в отпуске, причем Альберт — по причине ранения.

Это не первая их встреча с Центром, и она приобрела особую значимость, так как состоялась в день рождения Владимира Путина.

Во время встречи защитникам передали специальную технику, а из Центра по профориентации и трудоустройству молодежи — письма от ребят. Бойцы особенно ждут весточки от подрастающего поколения, которые поднимают боевой дух и напоминают о поддержке со стороны граждан.

«На серпуховской земле всегда есть и будут герои. Мы гордимся земляками, которые встали на защиту Отечества», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко. Встреча подчеркнула важность единства и поддержки, оказываемой тем, кто защищает интересы страны.

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