Спецтехника очистила улицы Егорьевска от снега

С вечера вторника муниципалитет вновь оказался в эпицентре снежного циклона, который не дает передышки городским службам. В связи с обильными осадками коммунальщики переведены в авральный режим работы — борьба со снежными заносами ведется в режиме 24/7.

Как только метель набрала силу, на магистрали вышла тяжелая спецтехника. Профильные службы сосредоточили усилия на обеспечении бесперебойного движения. Работы ведутся комплексно. В первую очередь расчищаются дороги с высокой интенсивностью движения и маршруты общественного транспорта. Техника заходит не только на главные проспекты, но и в частный сектор, обеспечивая выезд для жителей отдаленных микрорайонов.

«Особое внимание уделяется предотвращению скользкости. На линии работают комбинированные дорожные машины. Они проводят сплошную обработку проезжей части усиленным составом пескосоляной смеси, который эффективно плавит снежную корку даже при интенсивных осадках», — сообщили специалисты.