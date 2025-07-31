Спецназ Росгвардии провел учения в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Пересвет» подмосковной Росгвардии прошли тактико-специальную тренировку. Они отработали штурм захваченного здания и эвакуацию пострадавших.

Как рассказали в Росгвардии, бойцы совершенствовали захват позиции противника. Тренировка включала операцию по блокированию и нейтрализации, а также эвакуацию из красной зоны условно раненных.

Один из этапов стал штурм здания, которое по легенде учений захватили вооруженные злоумышленники.

«Задачей спецподразделения было быстро и безопасно проникнуть в помещение через окно, применив „живую лестницу“ и нейтрализовать угрозу, отработать взаимодействие внутри боевых групп при ликвидации условных преступников», — рассказали в ведомстве.

Занятие прошло в условиях, максимально приближенных к реальным. На тренировке стражи порядка показали высокий уровень подготовки, грамотное применение БПЛА для разведки и готовность действовать в сложных ситуациях.