Спецназ Росгвардии принял участие в рейде по проверке мигрантов в Подмосковье

Сотрудники ОМОН «Русич» подмосковной Росгвардии оказали силовую поддержку МВД и военным следователям во время проведения рейда. Они проверяли иностранных рабочих на стройке в Одинцове.

Как сообщили в управлении Росгвардии, в ходе мероприятия проверили документы 150 иностранцев и тех, кто недавно получил российский паспорт. Оказалось, что 10 из них не встали на воинский учет.

С нарушителями провели профилактические беседы. Им объяснили их права и обязанности, а также льготы при заключении военного контракта. После этого мигрантов доставили в военкомат для постановки на учет.

Рейды с участием Росгвардии проводят в Подмосковье регулярно.