Спецназ Росгвардии помог выявить в Подмосковье 15 незаконных мигрантов за один рейд

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники подмосковной Росгвардии пресекли нарушения миграционного законодательства в Электростали. Там выявили 15 незаконно работающих иностранцев.

Сотрудники ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД во время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства. Они проверили территорию железнодорожной станции «Фрязино» на улице Мира в Электростали. В результате к административной ответственности привлекли 15 иностранцев. Они нарушили режим пребывания и незаконно работали на территории России. Каждому из них выписали штрафы на сумму пять тысяч рублей с последующей депортацией.

Сейчас специалисты проводят мероприятия для привлечения к ответственности организатора незаконной миграции.

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