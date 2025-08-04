Спецназ Росгвардии помог выявить в Подмосковье 15 незаконных мигрантов за один рейд

Сотрудники ОМОН «Пересвет» помогли коллегам из МВД во время проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение нарушений миграционного законодательства. Они проверили территорию железнодорожной станции «Фрязино» на улице Мира в Электростали. В результате к административной ответственности привлекли 15 иностранцев. Они нарушили режим пребывания и незаконно работали на территории России. Каждому из них выписали штрафы на сумму пять тысяч рублей с последующей депортацией.

Сейчас специалисты проводят мероприятия для привлечения к ответственности организатора незаконной миграции.